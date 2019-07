Ronaldo wird nicht wegen Vergewaltigung angeklagt. Archivbild.

Quelle: Luca Bruno/AP via ANSA/dpa

Im Fall des Vergewaltigungsvorwurfs gegen Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo will die Staatsanwaltschaft keine Anklage erheben. Die Anschuldigungen könnten nicht zweifelsfrei bewiesen werden, teilte das Büro des Bezirksstaatsanwalts in Las Vegas mit.



Die Amerikanerin Kathryn Mayorga hatte Ronaldo vorgeworfen, sie 2009 in Las Vegas vergewaltigt zu haben. Ronaldo hatte das stets zurückgewiesen. Was zwischen den beiden vorfiel, sei einvernehmlich gewesen, hatte Ronaldos Anwalt gesagt.