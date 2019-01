Die Polizei wertet weiter Spuren und Zeugenhinweise aus.

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Nach der Festnahme von zehn Männern im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg sucht die Polizei einen elften Verdächtigen. Das teilte die Polizei mit. Es handele sich um einen 20- bis 25-Jährigen. Es gebe Hinweise, dass auch er sich an der Frau vergangen habe.



Mitte Oktober war den Ermittlern zufolge eine 18-Jährige nach einem Discobesuch von mehreren Männern vergewaltigt worden. Die Polizei hat seither zehn Verdächtige festgenommen. Alle sitzen in Untersuchungshaft.