Vergewaltigung in Freiburg - Tatortumgebung (Archiv).

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Vier Monate nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg hat die Staatsanwaltschaft Anklagen gegen die ersten zwei von insgesamt zehn Festgenommenen erhoben. Den 22 und 23 Jahre alten Männern aus Syrien werde Vergewaltigung zur Last gelegt, teilte die Behörde mit.



Werde die Anklage zugelassen, komme es in den nächsten Wochen vor der Jugendkammer des Landgerichts zu Prozessen. Gegen die acht weiteren Verdächtigen liefen noch die Ermittlungen.