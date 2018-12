Freiburg: Neunter Verdächtiger festgenommen. Archivbild

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg hat die Polizei einen neunten Tatverdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 18 Jahre alten Mann aus Syrien, sagte eine Polizeisprecherin.



Körperspuren von ihm seien nach der Tat an der Kleidung des Opfers gefunden worden. Über den Abgleich mit einer von ihm freiwillig abgegebenen Speichelprobe seien die Ermittler auf seine Spur gekommen. Der Mann sei in einer Flüchtlingsunterkunft bei Freiburg festgenommen worden.