Eine Straße hinter einem Diskothekenareal in Freiburg. Archivbild

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Nach der Festnahme eines neunten Verdächtigen im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg fahndet die Polizei nach einem weiteren Mann. Körperspuren von ihm waren an der Kleidung des Opfers gefunden worden. Im Oktober war eine 18-Jährige in Freiburg nach einem Discobesuch vergewaltigt worden.



Acht Verdächtige waren kurz darauf festgenommen worden, sieben Syrer im Alter von 19 bis 29 Jahren und ein 25-jähriger Deutscher. Letzte Woche wurde ein 18-jähriger Syrer festgesetzt.