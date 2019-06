Noch auf der Auswechselbank schlägt Neymar die Hände vors Gesicht. Wieder einmal ist es der rechte Fuß. Wenig später humpelt der brasilianische Superstar die Treppe des Stadions in Brasilia herunter, der in der Vergangenheit so oft lädierte Fuß mit Eis gekühlt und bandagiert. Nach Mitternacht kommt die Bestätigung dessen, was die brasilianischen Fußballfans schon befürchtet hatten. Der Stürmer von Paris Saint Germain fällt für die Copa America im eigenen Land aus. Die Fußball-Südamerikameisterschaft beginnt für Brasilien am 14. Juni in Sao Paulo mit einem Heimspiel gegen Bolivien.