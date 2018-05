Julia Skripal hat sich nach der Vergiftung öffentlich geäußert. Quelle: Dylan Martinez/PA Wire/dpa

Die vor fast drei Monaten vergiftete Julia Skripal hat angekündigt, irgendwann in ihre Heimat Russland zurückkehren zu wollen. Das sagte die 33-Jährige in einer von der Nachrichtenagentur Reuters per Video verbreiteten Stellungnahme. "Ich danke der russischen Botschaft für die Hilfe, die mir angeboten wurde. Zurzeit bin ich aber nicht bereit und willens, das in Anspruch zu nehmen."



Skripal war am 4. März gemeinsam mit ihrem Vater bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury entdeckt worden.