Ein Mann vergiftete Pausenbrote seiner Kollegen. Symbolbild

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Für versuchten Mord mit Gift-Pausenbroten ist ein Mann aus NRW zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht ordnete auch Sicherungsverwahrung für den 57-Jährigen an, da die Richter von einem Hang zu weiteren Straftaten ausgehen.



Der Angeklagte hatte sich in dem Verfahren nicht geäußert. Er soll Arbeitskollegen über Jahre mit Gift auf deren Pausenbroten und in Getränken vergiftet haben. Zwei von ihnen wurden nierenkrank, ein Dritter liegt mit einem irreparablen Hirnschaden im Wachkoma.