Nach Forderung der Staatsanwaltschaft soll der Mann zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt werden. Lebenslange Haftstrafen bei versuchtem Mord sind in Deutschland eher die Ausnahme. "Ich habe so ein Urteil in meiner Karriere erst einmal erlebt", sagt der Berliner Opferanwalt Roland Weber. Am Landgericht Bielefeld könnte am Donnerstag so ein Urteil gesprochen werden. Zumindest fordert die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Da Klaus O. als psychisch gesund gilt, ist er voll schuldfähig. Eine Strafminderung scheidet aus.