Theresa May ruft ein Krisentreffen aus. Archivbild Quelle: Chris Radburn/Press Association/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May hat eine Krisensitzung des Nationalen Sicherheitsrats zum Fall des vergifteten russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal einberufen. Dort werden die neuesten Informationen zu dem mysteriösen Fall präsentiert.



Skripal (66) und seine Tochter (33) waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. Sie wurden Opfer eines Attentats mit Nervengift und befinden sich in einem kritischen Zustand.