Soldaten arbeiten dort, wo die Skripals gefunden wurden. Quelle: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Der vergiftete ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal ist aus dem Krankenhaus in Salisbury entlassen worden. Das teilte die Klinik mit. Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März in der südenglischen Kleinstadt bewusstlos auf einer Parkbank entdeckt worden.



Sie wurden Untersuchungen zufolge mit dem Nervengift Nowitschok in flüssiger Form vergiftet. Julia Skripal wurde schon am 10. April aus dem Krankenhaus entlassen. Das Attentat hatte eine schwere diplomatische Krise ausgelöst.