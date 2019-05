Eine Flüchtlingsfamilie in einer Erstaufnahmeeinrichtung.

Quelle: Bernd Thissen/dpa

Deutschland hat 2018 im EU-Vergleich am häufigsten Asyl oder einen Schutzstatus gewährt. Gut 40 Prozent der positiven Entscheidungen seien in der Bundesrepublik getroffen worden. Das teilte die EU-Statistikbehörde Eurostat mit. Das waren rund 139.600 von fast 333.400. Es folgen Italien (47.900) und Frankreich (41.400).



Die Anerkennungsrate lag in Deutschland in erster Instanz bei 42 Prozent. In Irland und Portugal war sie mit 60 Prozent oder mehr deutlich höher, in Polen (14 Prozent) geringer.