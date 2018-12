Franzosen müssen zusätzlich noch Pkw-Maut bezahlen - die Bahnpreise sind in beiden Ländern etwa gleich.

Quelle: ZDF

Wie in manch anderen Ländern ebenfalls üblich, so bittet Paris seine Bürger auch auf den Autobahnen zur Kasse: An den so genannten Péages, den Mautstellen, muss bezahlen, wer Schnellverbindung und Überholspur nutzen will. Für die Strecke von der deutschen Grenze bei Mulhouse nach Paris - knapp 500 Kilometer - muss der Fahrer eines normalen Autos beispielsweise gut 40 Euro berappen. Das kommt in Frankreich für längere Strecken also auf den Benzinpreis noch obendrauf. Die Kosten für Bahnfahrten sind in beiden Ländern in etwa vergleichbar: Paris und Dijon sind ähnlich weit entfernt wie die Strecke zwischen Berlin und Erfurt. Wer bei der Bahn oder beim SNCF bucht, zahlt bei einem Vorlauf von einem Monat in ungefähr dasselbe. Wer zeitlich etwas flexibel ist, kann in beiden Ländern durch Rabatte Geld sparen.