Das Logo des Discounters Dayli. Archivbild Quelle: Helmut Fohringer/APA/dpa

Die Familie des einstigen Drogeriemoguls Anton Schlecker zahlt in Österreich Schadenersatz in unbekannter Höhe. Schleckers Frau und Kinder haben sich am Landgericht Linz mit der österreichischen Schlecker-Nachfolgerkette Dayli auf einen Vergleich geeinigt.



Dayli-Insolvenzverwalter Rudolf Mitterlehner bestätigte einen Bericht der "Bild am Sonntag". Über den Betrag wurde Stillschweigen vereinbart. Mitterlehner hatte zum Prozessauftakt Ende 2017 20 Millionen Euro Schadenersatz gefordert.