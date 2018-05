VW-Autoschlüssel mit US-Flagge als Anhänger. Archivbild Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Volkswagen hat die Vorgaben beim Entschädigungsprogramm für US-Kunden, deren Dieselautos vom Abgas-Skandal betroffen sind, vorzeitig erfüllen können.



Der Konzern hat bereits 85,8 Prozent aller manipulierten Dieselwagen in den USA aus dem Verkehr gezogen oder die illegale Abgas-Technik in ihnen beseitigt. Das geht aus dem jüngsten Statusbericht des zuständigen Gerichts in San Francisco hervor. Nach den Vorgaben hatte VW bis Mitte 2019 Zeit, um eine Quote von 85 Prozent zu erreichen.