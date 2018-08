Justiz bestätigt Milliarden-Vergleich mit Royal Bank of Scotland. Quelle: Will Oliver/EPA FILE/dpa

Der 4,9 Milliarden Dollar schwere Vergleich zwischen der Royal Bank of Scotland (RBS) und dem US-Justizministerium ist endgültig in trockenen Tüchern, das bestätigte das Ministerium in Washington. Dabei geht es um faule Hypothekengeschäfte vor der Finanzkrise.



Das britische Geldhaus hatte die Einigung mit der US-Regierung, die letztlich deutlich günstiger ausgefallen war als von vielen Experten erwartet, bereits im Mai verkündet und schon im zweiten Quartal in seiner Bilanz verbucht.