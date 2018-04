Sigmar Gabriel sieht Entspannung, aber auch weitere Probleme. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sieht in der Freilassung der deutschen Journalistin Mesale Tolu in der Türkei ein "deutliches Signal der Entspannung" für das Verhältnis beider Länder. Er betonte aber auch, dass noch lange nicht alle Probleme beseitigt seien.



"Es gibt eine ganz gehörige Portion an nach wie vor existierenden Schwierigkeiten", sagte Gabriel. Acht weitere Deutsche sitzen noch in der Türkei aus politischen Gründen im Gefängnis, darunter der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel.