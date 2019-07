Demonstranten versammeln sich im algerischen Algier. Archivbild

Quelle: Toufik Doudou/AP/dpa

In Algerien haben erneut Zehntausende Menschen gegen die Übergangsregierung protestiert. Es ist bereits der 20. Freitag in Folge, an dem es in dem Land zu Massenprotesten kommt.



Amnesty International kritisierte die Verhaftungen von 41 Menschen, die bei Protesten die Flagge der Minderheit der Berber gezeigt hatten. Laut Behörden schaden sie damit der Einheit des Landes. Im April trat der langjährige Präsident Bouteflika zurück. Übergangspräsident Bensalah hatte eine Neuwahl abgesagt.