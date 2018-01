Angesichts der Inhaftierungen von Menschenrechtlern und Journalisten in der Türkei hat Finanzminister Schäuble einen Vergleich mit der DDR gezogen. "Die Türkei verhaftet inzwischen willkürlich und hält konsularische Mindeststandards nicht ein", so Schäuble in einem Interview. Das erinnere ihn an die DDR.