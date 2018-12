Der Handel hofft auf kauffreudige Kunden in der Adventszeit.

Quelle: Peter Steffen/dpa

Die Erwartungen ans Weihnachtsgeschäft haben sich zum Beginn der Saison bei vielen Einzelhändlern noch nicht erfüllt. In der Woche vor dem ersten Advent hätten wenige Kunden in den Geschäften der Innenstädte eingekauft, teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) in Berlin mit.



Verkauft wurden vor allem Weihnachtsdekoration, Uhren, Schmuck, Elektronik und Süßigkeiten. Laut HDE-Prognose könnten die Deutschen 2018 für Weihnachtsgeschenke erstmals mehr als 100 Milliarden Euro ausgeben.