Unterschiedlichste Mottotage stellen Katzen in der Welt in den Mittelpunkt. Quelle: ZDF

Vielleicht eine Gelegenheit auch einen "Tag der gesunden Katzenernährung“ zu proklamieren? Der "Bring deine Katze zum Tierarzt-Tag" steht übrigens am 22. August schon an. Auch an anderen Gedenktagen mangelt es neben dem Weltkatzentag nicht. So gibt es zum Beispiel in den USA ein eigenes Katzen-Neujahrsfest, das am 2. Januar begangen wird. Verwechseln darf man den Termin allerdings nicht mit dem 22. Januar. Da findet nämlich der "Answer your cats questions-Day" statt und außerdem der japanische Katzentag, "Neko no hi“. Und das ist nur der Januar. Das ganze Jahr ist durchzogen von mehr oder minder nachvollziehbaren Feier- und Mottotagen, wie dem "Garfield-Tag" oder den terminlich und national getrennten amerikanischen und britischen "Black-Cat-Tagen".