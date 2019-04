Geschäftsmäßige Sterbehilfe ist verboten. Symbolbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Seit dreieinhalb Jahren ist in Deutschland die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe verboten. Ende 2015 beschloss der Bundestag nach langen und kontroversen Debatten eine Neuregelung, die bis heute umstritten ist.



Am Dienstag und Mittwoch verhandelt nun das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über Paragraf 217 des Strafgesetzbuchs und damit über die Frage, ob und wie einem todkranken Menschen beim Sterben geholfen werden darf. Konkret wird über sechs Verfassungsbeschwerden verhandelt.