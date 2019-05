"Kükenmord stoppen" - das ist die Botschaft einer Tierschutzorganisation vor der mündlichen Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Jedes Jahr werden hierzulande rund 45 Millionen männliche Küken entsorgt. Ein klarer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, sagen Tierschützer wie Jens Vogt: "Männliche Küken sind auch wie andere Lebewesen fühlende Individuen, denen wir gewaltsam das Leben nehmen für finanzielle Profite und das ist im Jahr 2019 nicht mehr zeitgemäß und gehört in die Geschichtsbücher verbannt."