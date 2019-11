Union und SPD verhandeln über die Grundrente. Symbolbild

Quelle: Frank May/dpa

Die Koalition hat wieder über die geplante Grundrente verhandelt - und ist wohl auf der Zielgeraden. Eine Arbeitsgruppe kam hierfür erneut in Berlin zusammen. Wie es aus Koalitionskreisen hieß, will nun voraussichtlich noch der Koalitionsausschuss bei Kanzlerin Merkel am Montag dazu beraten.



Vorgesehen ist, dass alle, die 35 Jahre an Beitragszeiten aufweisen, eine Rente zehn Prozent über der Grundsicherung bekommen. Allerdings streiten Union und SPD seit Monaten darüber, wer genau den Rentenaufschlag erhalten soll.