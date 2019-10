Die BBC berichtete am Mittwoch, er wolle die Abgeordneten am 19. Oktober zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen. Johnson hatte das Parlament am Dienstag vorübergehend suspendiert. Es soll am kommenden Montag von Königin Elizabeth II. in einer feierlichen Zeremonie wiedereröffnet werden. Die Queen verliest dabei das Regierungsprogramm.