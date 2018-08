In der CDU-Parteizentrale wird um eine Große Koalition gerungen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

In der Schlussrunde der Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD ist am frühen Morgen erstmals die 15er-Runde der wichtigsten Unterhändler zusammengekommen. Zuvor war am Tag vor allem auf Ebene der Parteichefs und kleinerer Runden verhandelt worden.



Union und SPD haben die ganze Nacht um Details und Ressortzuschnitte einer künftigen Großen Koalition gerungen. Trotz einiger Annäherungen blieben die Gesundheits- und die Arbeitsmarktpolitik die zentralen Streitpunkte.