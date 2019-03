Horst Seehofer (CSU) war zu neuerlichen Gesprächen in Brüssel.

Bei der seit Jahren blockierten EU-Asylreform dringen Deutschland und andere Staaten darauf, dass die EU sich so schnell wie möglich auf Teile des Vorhabens einigt. Nach Verhandlungen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel sagte Innenminister Horst Seehofer: "Da sind die Chancen heute etwas gestiegen."



Die Verhandlungen über die Asylreform sind seit Jahren festgefahren. Eine Einigung auf das Paket der sieben Vorschläge scheitert vor allem an der Frage nach einer Verteilung der Asylsuchenden.