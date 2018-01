Die Sondierung über eine mögliche GroKo hat begonnen. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach einem Treffen der Partei- und Fraktionschefs von CDU, SPD und CSU hat am Sonntag die Sondierung über eine Fortsetzung der Großen Koalition in großer Runde begonnen. Die jeweils 13 Unterhändler aller Seiten um CDU-Chefin Angela Merkel, den SPD-Vorsitzenden Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer kamen nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in der SPD-Zentrale zusammen.



Anschließend sollten die 14 inhaltlichen Sondierungsgruppen zusammenkommen und ihre Arbeitspläne beschließen.