Die dritte Runde der Tarifverhandlungen für die Metaller beginnt. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Für die Metall- und Elektroindustrie geht es heute in zehn Bundesländern in die dritte Runde der Tarifverhandlungen. Die IG Metall kündigte erneut Warnstreiks in mehreren Betrieben an. Die Gewerkschafter und Arbeitgeber treffen sich in Neuss, Leipzig, Saarbrücken und Bremen.



Gefordert wird neben sechs Prozent mehr Geld, auch ein Anspruch auf zeitweise Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden. Zuschüsse soll es für Schichtarbeiter, Angestellte mit Kindern und pflegende Angehörige geben.