Das Potsdamer Schloss Cecilienhof. Archivbild

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Im jahrelangen Ringen um Entschädigungsforderungen der Hohenzollern ist keine Einigung in Sicht. "Die Positionen liegen noch weit auseinander", hieß es in Berlin nach der jüngsten Gesprächsrunde von Seiten des Bundes sowie der beteiligten Länder Berlin und Brandenburg.



Die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. fordern unter anderem die Rückgabe von Kunstgegenständen, ein Wohnrecht im Schloss Cecilienhof in Potsdam sowie 1,2 Millionen Euro Entschädigung vom Land Brandenburg.