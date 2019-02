Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel. Archivbild

Die 27 bleibenden EU-Länder haben ihre Ziele für die nächste Etappe der Brexit-Verhandlungen beschlossen. Demnach bietet die Europäische Union Großbritannien nach dem EU-Austritt 2019 eine Übergangsperiode bis Ende 2020 an.



In der Zeit soll Großbritannien noch sämtliche EU-Regeln einhalten und Beiträge nach Brüssel überweisen, aber nicht mehr in EU-Gremien mitbestimmen. Die Richtlinien seien im EU-Ministerrat in nur zwei Minuten gebilligt worden, twitterte EU-Diplomatin Sabine Weyand.