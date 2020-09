Nach Einschätzung von Flughäfen und Airlines ist im Flugbetrieb kaum mit Einschränkungen zu rechnen. In Düsseldorf etwa sollen keine Flüge ausfallen, sagte ein Sprecher des Flughafens. Auch am Stuttgarter Flughafen bekräftigte Lufthansa, möglichst keine Flüge der vier betroffenen Töchter ausfallen zu lassen. Am größten deutschen Airport in Frankfurt sagte eine Sprecherin: "Wir haben von unserem Systempartner Lufthansa nach wie vor das Signal, dass sie davon ausgehen, dass es keine großen Einwirkungen auf den Flugbetrieb geben wird."