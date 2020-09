FDP-Politiker Stamp (links) und Lindner. Archivbild

Quelle: Bernd Thissen/dpa

Die FDP plädiert für ein erneuertes EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen und spricht sich zudem für die Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aus. Das geht aus einem gemeinsamen Brief von FDP-Chef Christian Lindner und NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hervor.



Beide plädieren für einen EU-Sonderbeauftragten und "sofortige Verhandlungen mit der Türkei". Das Flüchtlingsabkommen solle an die zusätzlichen Belastungen der Türkei angepasst werden.