Der afghanische Präsident Aschraf Ghani hat die Verhandlungen der USA mit den aufständischen Taliban kritisiert. "Unsere Zukunft kann nicht draußen entschieden werden, weder in den Hauptstädten unserer Freunde, Feinde oder Nachbarn", sagte Ghani in einer Rede zum Beginn des islamischen Opferfestes.



Die USA und die Taliban verhandeln in Katar unter Ausschluss der Kabuler Regierung über ein Abkommen, in dem der Rückzug der 20.000 US-Soldaten plus der Nato aus Afghanistan geregelt werden soll.