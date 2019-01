Die Schiffe von Sea-Watch und Sea-Eye harren vor Malta aus.

Quelle: Chris Grodotzki/Sea-Watch.org/dpa

Trotz dramatischer Berichte über die Zustände an Bord der zwei blockierten Rettungsschiffe im Mittelmeer haben die EU-Mitgliedstaaten keine Lösung gefunden. Regierungssprecher Steffen Seibert plädierte in Berlin für "eine dauerhafte, europäische, solidarische Lösung" für die insgesamt 49 Migranten.



Unterdessen wurde bekannt, dass an Bord des Schiffs der Hilfsorganisation Sea-Watch Migranten die Nahrung verweigern. Auf der "Professor Albrecht Penck" müssen Wasservorräte rationiert werden.