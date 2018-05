Demonstrant gegen den Brexit in Manchester (Großbritannien). Quelle: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Der Brexit verliert in Großbritannien immer mehr an Zustimmung: Einer neuen Umfrage zufolge hat sich nun mehr als die Hälfte der Briten für einen Verbleib in der Europäischen Union ausgesprochen.



In der von der britischen Zeitung "Independent" veröffentlichten Untersuchung waren 51 Prozent gegen den Brexit und nur noch 41 Prozent dafür. Die zehn Prozentpunkte Differenz sind der Zeitung zufolge der größte Abstand zwischen Brexit-Gegnern und -Befürwortern seit dem Referendum im Juni 2016.