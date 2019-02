Frank Bsirske (M), Vorsitzender der Gewerkschaft Verdi.

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat den Bundesländern eine völlig unzureichende Haltung in den Verhandlungen vorgeworfen. "Was bis jetzt von der Arbeitgeberseite gekommen ist, verdient die Note ungenügend", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske.



Die Länder erwirtschafteten seit 2015 hohe Überschüsse. 2017 seien es 10,5 und im vergangenen Jahr 15,7 Milliarden Euro gewesen. "Die Finanzlage der Länder ist so gut wie noch nie", so Bsirske. Die Warnstreiks seien ein Signal, dass sich die Beschäftigen einmischten.