Die Hurrikansaison 2017 hatte es in sich. Quelle: Gerald Herbert/AP/dpa

Leid und Zerstörung brachten die Stürme der nun auslaufenden Hurrikansaison am Atlantik. Auf den Inseln der Karibik und in den USA kamen insgesamt rund 280 Menschen ums Leben. Die Naturgewalten machten Tausende Häuser dem Erdboden gleich und vernichteten Ernten.



Die Hurrikansaison 2017 in der Karibik endet am 30. November. Sie wird als eine der bislang heftigsten in die Geschichte eingehen. Insgesamt bildeten sich in diesem Jahr 17 Tropische Stürme, zehn davon erreichten Hurrikanstärke.