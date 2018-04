Trump sprach von der Tat eines "psychisch Gestörten". Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Die Bluttat von Texas hat nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump nichts mit dem Waffenrecht in den USA zu tun. "Das war ein sehr gestörtes Individuum", sagte Trump. Gefragt, ob eine Änderung des Waffenrechts anstehe, sagte er, die USA hätten ein großes Problem mit psychischer Gesundheit.



Das Massaker von Texas sei ein sehr, sehr trauriges Ereignis: "Wer hätte jemals gedacht, dass so etwas passieren kann", sagte Trump. Ein Mann hatte in einer Kirche mehr als zwei Dutzend Menschen getötet.