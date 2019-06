Im Herbst findet die Amazonas-Synode im Vatikan statt. Archivbild

Der Vatikan zieht in Betracht, dass in entlegenen Regionen des Amazonas verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden können. Auf einer Synode im Herbst soll die Möglichkeit der Priesterweihe für "ältere, vorzugsweise indigene und in ihrer Gemeinschaft respektierte" Väter geprüft werden, wie aus einem Arbeitsdokument hervorgeht.



Auf der Amazonas-Synode soll über die Herausforderungen für die Kirche in der Regenwaldregion diskutiert werden. Dort ist der Priestermangel besonders akut.