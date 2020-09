Papst Franziskus. Archivbild

Quelle: Evandro Inetti/ZUMA Wire/dpa

Papst Franziskus stellt keine Öffnung der katholischen Kirche gegenüber verheirateten Priestern in Aussicht. In seinem Lehrschreiben zur Amazonas-Bischofssynode vermeidet der Pontifex eine klare Aussage über die Zulassung von verheirateten Männern zur Weihe in der Amazonas-Region. Auch beim Thema Frauen zeigt Franziskus keine Schritte in Richtung Weihe zu Diakoninnen auf.



Beim Bischofstreffen im Oktober im Vatikan war die Mehrheit für die Weihe von verheirateten Männern in Ausnahmefällen in der Regenwaldregion.