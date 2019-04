Eine Fahne der Vereinten Nationen. Symbolbild

Die Beratungen von 25 Staaten über einen Vertrag gegen die Militarisierung des Weltalls sind heute in Genf ergebnislos zu Ende gegangen. Dort hatten Diplomaten und Experten zwei Wochen lang beraten.



Die Teilnehmer der von der UNO unterstützten Gespräche seien nicht bereit gewesen, "große Schritte" in Richtung eines internationalen Abkommens zu tun, sagte Brasiliens UN-Botschafter Guilherme de Aguiar Patriota in Genf. Möglicherweise sei das Ziel eines Abkommens "zu ehrgeizig" gewesen.