Verhüllungs-Verbot in Dänemark in Kraft. Quelle: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Zwei Tage nach Inkrafttreten eines Verbots von Ganzkörper-Verschleierungen in der Öffentlichkeit in Dänemark ist erstmals eine Geldstrafe gegen eine verschleierte Frau verhängt worden. Der 28-Jährigen werde ein Bußgeldbescheid über 1.000 Kronen (134 Euro) zugestellt, sagte ein Polizeisprecher.



Seit Mittwoch ist es in Dänemark verboten, in der Öffentlichkeit eine Burka oder einen Nikab zu tragen. Vom Vermummungsverbot betroffen sind auch Masken, Sturmhauben und sogar falsche Bärte.