Mondfisch

Quelle: Stefan Sauer/zb/dpa

Ein exotischer Mondfisch von einem halben Meter Durchmesser ist tot am Strand der Ostseeinsel Poel gefunden worden. Der runde Knochenfisch ist ein Irrgast in der Ostsee. Mondfische leben im Atlantik und auch im Mittelmeer.



Seit den 1980er Jahren würden alle zwei bis drei Jahre Exemplare tot gefunden oder lebendig in Fischernetzen in der Ostsee entdeckt. Das sagte der Leiter für Wissenschaft und Forschung im Meeresmuseum Stralsund, Timo Moritz, über den Fund kurz vor Weihnachten durch einen Spaziergänger.