Harvey Weinsteins ehemalige Firma muss in die Insolvenz. Quelle: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa

Das vom gestürzten Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein (65) gegründete Filmstudio will Insolvenz beantragen. Das kündigte die Firma an, nachdem ein geplanter Verkauf des Unternehmens gescheitert war.



Der Vorstand habe "keine andere Wahl, als den einzigen Weg zu gehen, der den Restwert der Firma maximiert: Eine geregelte Insolvenz", hieß es in einer Mitteilung der Weinstein Company. Mehrere Frauen hatten Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Das Studio hat ihn bereits entlassen.