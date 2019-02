Hanfpflanzen (Cannabis). Symbolbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Eine rechtliche Grauzone bei Hanfprodukte mit sehr niedriger Dosis des Rauschwirkstoffs THC (weniger als 0,2 Prozent) will Frankreichs Regierung ausräumen. Gesundheitsministerin Agnes Buzyn wirft Anbietern des Stoffs vor, das geltende Recht zu unterlaufen. Buzyn will daher die Gesetzgebung überprüfen.



In der Schweiz dürfen THC-arme Cannabisprodukte verkauft werden. Dort ist der Verkauf von Hanf als Rauchware erlaubt, wenn der Gehalt des Rauchwirkstoffs THC unter einem Prozent liegt.