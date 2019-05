Vielerorts könnte es am langen Wochenende Staus geben. Archivbild

Quelle: Matthias Balk/dpa

Ausflügler müssen sich am kommenden langen Wochenende auf Stau einstellen. Laut ADAC dürfte beim Auftakt am Mittwochnachmittag und beim Rückreiseverkehr am Sonntagnachmittag fast jede Fahrt im Stau enden. Vor allem nicht wenige der über 500 Baustellen würden zum Nadelöhr.



Besonders staugefährdet sind über Christi Himmelfahrt die Großräume der Großstädte sowie die Fernstraßen in Richtung Alpen im Süden und an der Küste im Norden. Der ADAC empfiehlt, auf Freitag und Samstag auszuweichen.