Viele Straßen in Europa mussten gesperrt werden. Quelle: Expa/Johann Groder/APA/dpa

Europaweit haben Unwetter für Schäden und Behinderungen gesorgt. In Deutschland fielen in Bayern nach schweren Stürmen etliche Züge aus. Ein Föhnsturm und heftiger Regen führten in Österreich zu großen Problemen im Straßen- und Bahnverkehr.



In Frankreich blieben nach einem heftigen Wintereinbruch 195.000 Haushalte ohne Strom. Über 1.000 Menschen verbrachten die Nacht in Notunterkünften - ihre Autos steckten fest. Auch in Spanien stürzten heftiger Schneefall und Unwetter viele Regionen ins Chaos.