Würde das visionäre Modell in die Tat umgesetzt, könnte der Hyperloop eine umweltfreundliche Alternative zu Kurzstreckenflügen sein. Elon Musk will nun einen Vakuumtunnel an der US-Ostküste bauen, zwischen New York und Washington, D.C.. Via Twitter kündigte er vor vier Wochen an, dass er angeblich bereits mündlich eine Zusage aus Kreisen der US-Regierung habe. Derzeit ist der schnellste Zug auf dieser Strecke fast drei Stunden unterwegs - mit dem Hyperloop soll es einmal in 29 Minuten gehen.