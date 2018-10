Ein Hagelsturm hat Rom heimgesucht. Quelle: Massimo Percossi/ANSA/dpa

Es sah aus wie Schnee im Oktober in Rom: Ein Hagel- und Regensturm hat den Verkehr in Italiens Hauptstadt teilweise ins Chaos gestürzt. Autos waren auf überfluteten Straßen blockiert, mehrere U-Bahnstationen mussten am Sonntagabend vorübergehend geschlossen werden.



Besonders betroffen war der östliche Teil der "Ewigen Stadt". Aber auch im historischen Zentrum gingen kleinere Hagelkörner nieder - viele Touristen flüchteten in Lokale. Berichte über Verletzte gab es aber nicht.